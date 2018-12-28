Месси не намерен покидать «Барселону»

Автор: Дарья Григорьева 0

Messi

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси  ответил форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду. Игрок сказал, что не собирается менять клуб.

Ранее португалец бросил вызов аргентинцу и предложил ему перейти в другой чемпионат. Форвард каталонского клуба решил дать ответ на слова Роналду.

«Мне не нужны перемены. Я в лучшем клубе мира. Вызовы, которые стоят передо мной, обновляются из года в год. Мне не нужно менять команды или лигу, чтобы ставить новые цели. Я нахожусь в своем доме, в лучшем клубе в мире, нет причин что-то менять», — заявил Месси.

Напомним, что нападающий «сине-гранатовых» в чемпионате Испании провел 15 игр, забил 15 мячей и отметился 11 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лионель Месси вышел на второе место в истории по голам за один клуб

«Реал» вышел на первое место по количеству обладателей «Золотого мяча»

Месси

Лионель Месси сделал 43-й хет-трик за «Барселону», это второй результат в Испании

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 