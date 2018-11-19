Тим Кэхилл проведет на поле 5 минут в прощальном матче за сборную Австралии

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд не намерен предоставлять полузащитнику Тиму Кэхиллу большое количество игрового времени в его прощальном матче за национальную команду. Футболист сыграет всего 5 минут.

20 ноября австралийцы проведут товарищеский матч с Ливаном, который станет последним для 38-летнего футболиста за сборную страны. О решении завершить карьеру в национальной команде Кэхилл объявил после окончания чемпионата мира—2018.

«В первые 85 минут мы полностью сконцентрируемся на своем выступлении. Для нас нет такого понятия, как товарищеский матч. Последние пять минут можно будет посвятить Тимми», — сказал главный тренер сборной Австралии.

Тим Кэхилл выступал за сборную Австралии с 2004 года и за это время сыграл 107 матчей и забил 50 мячей.

Фото: Instagram

Источник: Channel News Asia