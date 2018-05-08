Луис Энрике хочет получать в «Арсенале» 15 млн фунтов в год, клуб не готов платить столько

Автор: Лидия Дидык 0

Луис Энрике

Луис Энрике отказал «Арсеналу» в предложении возглавить клуб. Испанцы не хватило заработной платы.

«Арсенал» ведет поиски главного тренера на смену Арсену Венгеру, который покинет клуб после 22 лет работы.

Скорее всего, экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике в «Арсенале» не будет. Испанец запросил зарплату на уровне Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью, самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ. Он хочет получать около 15 миллионов фунтов в год.

Как утверждают СМИ, «Арсенал» не намерен тратить такую сумму на зарплату тренера.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Luis Enrique

Луис Энрике назвал условие, при котором готов возглавить «Арсенал»

Arsenal

Новый тренер «Арсенала» получит на усиление состава 50 млн фунтов

Генрих Мхитарян приступил к работе с мячом

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 