Защитник Аилтон Феррейра, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Штутгарт»

Автор: Лидия Дидык 0

Левый защитник «Эшторила» Аилтон Феррейра продолжит карьеру в Германии. Ранее игроком интересовался ЦСКА.

22-летний бразилец пройдет медобслежование и подпишет 3-летний контракт с «Штутгартом». Детали трансфера не разглашаются.

Ранее сообщалось об интересе к Аилтону со стороны ЦСКА, но «Эшторил» отказался продавать его в московский клуб.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Штутгарта»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

ЦСКА интересуется левым защитником «Эшторила» Аилтоном

«Динамо» объявило о переходе защитника «Штутгарта» Шуньича

Ренату Саншеш

«Бавария» готова продать Ренату Санчеша за 25 миллионов евро

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 