Защитник Аилтон Феррейра, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Штутгарт»

Левый защитник «Эшторила» Аилтон Феррейра продолжит карьеру в Германии. Ранее игроком интересовался ЦСКА.

22-летний бразилец пройдет медобслежование и подпишет 3-летний контракт с «Штутгартом». Детали трансфера не разглашаются.

Ранее сообщалось об интересе к Аилтону со стороны ЦСКА, но «Эшторил» отказался продавать его в московский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Штутгарта»