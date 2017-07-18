Защитник Аилтон Феррейра, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Штутгарт»

Левый защитник «Эшторила» Аилтон Феррейра продолжит карьеру в Германии. Ранее игроком интересовался ЦСКА.
22-летний бразилец пройдет медобслежование и подпишет 3-летний контракт с «Штутгартом». Детали трансфера не разглашаются.
Perfekt! Herzlich willkommen beim #VfB, Ailton Ferreira Silva! #stuttgartgehtab pic.twitter.com/BfmH5jEk3N
— VfB Stuttgart (@VfB) July 18, 2017
Ранее сообщалось об интересе к Аилтону со стороны ЦСКА, но «Эшторил» отказался продавать его в московский клуб.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер «Штутгарта»