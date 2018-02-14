Федерация футбола Китая может снять десять очков с «Бейцзин Гуоань» за махинации при трансфере Седрика Бакамбу

Автор: Никита Воробьев 0

Китайская федерация футбола может снять десять очков с «Бейцзин Гуоань». Причиной стали махинации при трансфере нападающего Седрика Бакамбу из «Вильярреала».

Отмечается, что клуб обошел правило на уплату 100% налога за переход иностранного игрока. «Бейцзин Гуоань» приобрел футболиста за 40 млн евро, выделив эту сумму третьей стороне. Она официально купила игрока, а с африканец перешел в новую команду в статусе свободного агента.

В итоге клуб все же был вынужден заплатить необходимый налог и может получить дополнительные санкции.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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