Хосеп Гвардиола: «Наполи» — одна из трех лучших команд в Европе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. Испанец оказался очень высокого мнения о «Наполи».

«Я не могу сказать, что это хорошая жеребьевка для нас.

Мы получили сильнейшую команду из третьей корзины – «Наполи». Я считаю, что они играют в лучший футбол в Италии. В стране, где принято защищаться, они играют в атакующий футбол, фантастически работаю с мячом.

«Наполи» я считаю сейчас одной из трех лучших команд в Европе», — сказал Гвардиола.

Также в группу F попали донецкий «Шахтер» и «Фейеноорд».

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola