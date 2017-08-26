Хосеп Гвардиола: «Наполи» — одна из трех лучших команд в Европе»

Автор: Лидия Дидык 0

Хосеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. Испанец оказался очень высокого мнения о «Наполи».

«Я не могу сказать, что это хорошая жеребьевка для нас.

Мы получили сильнейшую команду из третьей корзины – «Наполи». Я считаю, что они играют в лучший футбол в Италии. В стране, где принято защищаться, они играют в атакующий футбол, фантастически работаю с мячом.

«Наполи» я считаю сейчас одной из трех лучших команд в Европе», — сказал Гвардиола.

Также в группу F попали донецкий «Шахтер» и «Фейеноорд».

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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