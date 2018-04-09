«Бавария» согласовала новые контракты с Франком Рибери и Арьеном Роббеном

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации с полузащитниками команды Франком Рибери и Арьеном Роббеном. По окончании сезона футболисты могут стать свободными агентами.

«Вряд ли что-то может помешать продлению. С этими игроками мы добились больших успехов. Мы уже согласовали с ними новые контракты, подпишем их в подходящее время.

Главное – как они играют. А играют они классно», – сказал Румменигге.

Рибери выступает за мюнхенский клуб с 2007 года, Роббен – с 2009-го.

Фото: Global Look Press

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