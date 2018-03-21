Экс-директор «Челси» призвал Германию, Испанию и Францию бойкотировать ЧМ-2018

Бывший исполнительный директор «Челси» и «Ливерпуля» Кристиан Перслоу призвал европейские страны объединиться для бойкота ЧМ-2018. Чемпионат мира пройдет этим летом в России.

«Если бы три ведущие европейские футбольные нации – Германия, Франция и Испания – решили присоединиться к Англии в бойкоте, это уничтожило бы авторитет и привлекательность турнира и навредило бы популярности Путина больше любых экономических и дипломатических санкций», – цитирует Перслоу источник.

Ранее стало известно, что министры Великобритании и члены королевской семьи не приедут на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mirror