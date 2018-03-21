Экс-директор «Челси» призвал Германию, Испанию и Францию бойкотировать ЧМ-2018

Автор: Лидия Дидык 0

чемпионат мира 2018

Бывший исполнительный директор «Челси» и «Ливерпуля» Кристиан Перслоу призвал европейские страны объединиться для бойкота ЧМ-2018. Чемпионат мира пройдет этим летом в России. 

«Если бы три ведущие европейские футбольные нации – Германия, Франция и Испания – решили присоединиться к Англии в бойкоте, это уничтожило бы авторитет и привлекательность турнира и навредило бы популярности Путина больше любых экономических и дипломатических санкций», – цитирует Перслоу источник.

Ранее стало известно, что министры Великобритании и члены королевской семьи не приедут на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mirror

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