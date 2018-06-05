Врачи Кариуса: «Сотрясение мозга во время финала Лиги чемпионов, возможно, повлияло на игру Кариуса»

Врачи бостонской клиники выступили с заявлением относительно здоровья голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса. Доктора уверены, что сотрясение могло повлиять на игру немца.

Сегодня сообщалось, что 24-летний немец почти весь второй тайм финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) играл с сотрясением мозга после удара локтем в голову от капитана мадридцев Серхио Рамоса. Он допустил две грубых ошибки.

Кариус 31 мая в Бостоне посетил специалиста по травмам головы Росса Зафонте и сделал снимки в Массачусетской больнице общего профиля по инициативе врачей клуба, обеспокоенных его состоянием.

«Сегодня мы получили многочисленные звонки по поводу состояния здоровья вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса. С разрешения мистера Кариуса мы предоставляем информацию о его медицинской ситуации, чтобы предотвратить, по возможности, распространение неполной или ошибочной информации. 31 мая Кариус прошел всестороннее обследование у доктора Росса Зафонте и доктора Ленорра Хергета. После тщательного анализа видео игры и сбора подробной истории, в том числе сообщенных футболистом симптомов, а также после физического осмотра и изучения объективных показателей, мы пришли к выводу, что Кариус получил сотрясение мозга во время матча 26 мая. Во время нашей оценки основные остаточные симптомы предполагали существование визуальной пространственной дисфункции и, вероятно, произошли сразу после сотрясения. Возможно, это повлияло на выступление Кариуса. Кариус сообщил о значительном и стабильном улучшении. Мы ожидаем, что он полностью восстановится.

Это единственный комментарий, который мы делаем по этому вопросу. Все будущие запросы СМИ должны быть направлены в пресс-службу «Ливерпуля», – говорится в заявлении врачей.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт Массачусетской больницы общего профиля