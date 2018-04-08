Лионель Месси оформил 40-й хет-трик за «Барселону»

Лионель Месси отметил юбилей в матче с «Леганесом». Аргентина сделал 40-й хет-трик за «Барселону».

«Барселона» обыграла «Леганес» в матче 31-го тура чемпионата Испании (3:1). Все три мяча каталонской команды забил нападающий Лионель Месси, отличившийся на 27-й, 32-й и 87-й минутах.

Это 45-й хет-трик аргентинца в карьере и 40-й за «Барселону». 29 раз ему удавалось оформить хет-трик в чемпионате Испании, семь – в еврокубках, трижды в Кубке Испании и еще один – в Суперкубке.

Месси – второй игрок в истории испанского футбола, покоривший отметку в 40 хет-триков, после Криштиану Роналду (44).

Фото: Global Look Press

Источник: Mister Chip