Карло Анчелотти: «Точно не собираюсь работать в Китае»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что вернется к работе в следующем сезоне. Итальянец рассказал, что не собирается уезжать в Китай.
«Теперь «Бавария» в прошлом. В тренерской работе случаются увольнения, тут не о чем жалеть.
Я всегда уважал каждого игрока, с которым работал. Как тренеру мне нужно на каждый матч выбирать 11 игроков основного состава и еще 7 запасных. Игроки и клуб должны уважать решения главного тренера.
Не знаю, вернусь в серию А или буду работать в другой стране. Но я точно не собираюсь ехать в Китай.
Буду отдыхать ближайшие 10 месяцев, не хочу работать до июня. Я по-прежнему хочу работать с клубами, а не со сборными», – сказал Анчелотти.
Фото: Global Look Press
Источник: calciomercato