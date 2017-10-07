Карло Анчелотти: «Точно не собираюсь работать в Китае»

Автор: Лидия Дидык 0

Карло Анчелотти

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что вернется к работе в следующем сезоне. Итальянец рассказал, что не собирается уезжать в Китай.

«Теперь «Бавария» в прошлом. В тренерской работе случаются увольнения, тут не о чем жалеть.

Я всегда уважал каждого игрока, с которым работал. Как тренеру мне нужно на каждый матч выбирать 11 игроков основного состава и еще 7 запасных. Игроки и клуб должны уважать решения главного тренера.

Не знаю, вернусь в серию А или буду работать в другой стране. Но я точно не собираюсь ехать в Китай.

Буду отдыхать ближайшие 10 месяцев, не хочу работать до июня. Я по-прежнему хочу работать с клубами, а не со сборными», – сказал Анчелотти.

Фото: Global Look Press
Источник: calciomercato

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