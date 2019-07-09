РПЛ может расшириться до 18 команд не ранее 2022 года

Российская Премьер-лига в ближайшее время не будет увеличена до 18 команд. Руководство лиги не планирует вводить изменения до 2022 года.

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу возможных изменений количества команд. По его словам, на данный момент расширить лигу не позволяет финансовая ситуация клубов. Также он затронул тему возможного привлечения иностранных команд в российский чемпионат в будущем.

«При масштабах нашей страны было бы хорошо, чтобы у нас было больше команд в чемпионате. Но надо учитывать финансовую стабильность клубов. Пока мы не готовы к этому.

Дальше появилось предложение Гинера о привлечении зарубежных команд. Мы провели встречи с белорусами, другими странами. Нам дано поручение проработать этот вопрос, но пока это сложно осуществимо.

Очень многих представителей других стран настораживает выход в еврокубки. Им будет сложно конкурировать с нашими клубами.

Белорусские, казахские, армянские команды хотят играть в еврокубках, средства от УЕФА помогают им выживать, существовать. Но пока все прорабатываем.

Поэтому вопрос об увеличении можно рассматривать только после 2022 года. В этот год национальные чемпионаты будут сокращены на полтора месяца из-за ЧМ. Нам придется убирать все туры из ноября и декабря.

Также прорабатываем увеличение количества игр в рамках 16 команд в чемпионате. Дюкову готовы доложить о тех вариантах, которые возможны с учетом нашего плотного календаря», – заявил Прядкин.

Ранее было предложено увеличить российскую Премьер-лигу до 18 команд. На исполкоме РФС за это предложение проголосовали 15 из 16 клубов РПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24