Сборная России начнет выступления в Лиги наций с матча против Турции в гостях

Автор: Никита Воробьев 0

сборная России

УЕФА опубликовал расписание матчей национальных сборных на групповом этапе Лиги наций. Первый матч в истории турнира Россия проведет против Турции 7 сентября в гостях.

Полное расписание выглядит следующим образом:

7 сентября — Турция — Россия,

11 октября — Россия — Швеция,

14 октября — Россия — Турция,

20 ноября — Швеция — Россия.

Сборная России сыграет в группе 2 лиги В. По регламенту турнира, команда в случае победы в группе попадает в лигу А, в случае поражения – вылетает в лигу С. Четыре лучшие по рейтингу сборные из тех, что напрямую не вышли на чемпионат Европы 2020 года, в марте того же года разыграют одну путёвку на ЧЕ в стыковом турнире.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

ФИФА

Сборная России поднялась на 64-ю строчку в рейтинге ФИФА

Леонардо Бонуччи

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, Сандро Вагнер перешел в «Баварию», Леонардо Бонуччи готов уйти из «Милана». Главные новости дня

сборная египта

Глава ассоциации футбола Египта: «Сборная России может стать первой в нашей группе, она играет у себя дома»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 