Сборная России начнет выступления в Лиги наций с матча против Турции в гостях

УЕФА опубликовал расписание матчей национальных сборных на групповом этапе Лиги наций. Первый матч в истории турнира Россия проведет против Турции 7 сентября в гостях.

Полное расписание выглядит следующим образом:

7 сентября — Турция — Россия,

11 октября — Россия — Швеция,

14 октября — Россия — Турция,

20 ноября — Швеция — Россия.

Сборная России сыграет в группе 2 лиги В. По регламенту турнира, команда в случае победы в группе попадает в лигу А, в случае поражения – вылетает в лигу С. Четыре лучшие по рейтингу сборные из тех, что напрямую не вышли на чемпионат Европы 2020 года, в марте того же года разыграют одну путёвку на ЧЕ в стыковом турнире.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА