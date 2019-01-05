Болельщики устроили стоячую овацию Сеску Фабрегасу на «Стэмфорд Бридж»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Фабрегас

«Челси» победил «Ноттингем Форест» (2:0) в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Это был последний матч Сеска Фабрегаса в составе лондонцев.

Болельщики на «Стэмфорд Бридж» устроили стоячую овацию полузащитнику Франсеску Фабрегасу, когда игрок покидал поле после замены на 85-й минуте матча. 31-летний хавбек выступал за лондонский клуб с 2014 года.

Ранее сообщалось, что матч с «Ноттингем Форест» станет последним для испанца в составе английского клуба. Фабрегас близок к переходу в «Монако».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер ESPN

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