Болельщики устроили стоячую овацию Сеску Фабрегасу на «Стэмфорд Бридж»

«Челси» победил «Ноттингем Форест» (2:0) в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Это был последний матч Сеска Фабрегаса в составе лондонцев.

Болельщики на «Стэмфорд Бридж» устроили стоячую овацию полузащитнику Франсеску Фабрегасу, когда игрок покидал поле после замены на 85-й минуте матча. 31-летний хавбек выступал за лондонский клуб с 2014 года.

Ранее сообщалось, что матч с «Ноттингем Форест» станет последним для испанца в составе английского клуба. Фабрегас близок к переходу в «Монако».

Cesc Fàbregas bids farewell 👏 pic.twitter.com/c5wJyvYuSF — ESPN FC (@ESPNFC) January 5, 2019

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер ESPN