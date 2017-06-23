«Ливерпуль» приобрел Мохамеда Салаха за 42 млн евро

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

«Ливерпуль» официально объявил о трансфере футболиста «Ромы» Мохамеда Салаха. 25-летний игрок подписал контракт на 5 сезонов с зарплатой 5,5 млн евро.

«Рома» сообщила, что сумма сделки составила 42 млн евро, кроме того, 8 млн евро римляне могут получить в виде бонусов.

«Я очень рад оказаться здесь. Я счастлив. Я буду отдаваться игре за клуб на 100 процентов. Я хочу побеждать с «Ливерпулем». У нас великолепная команда и очень хорошие игроки. Я смотрел матчи прошлого сезона, и все выкладывались на все сто ради побед, в том числе и тренер. Надеюсь, что все вместе мы сможем побеждать для клуба, для болельщиков и для себя», – сказал Салах.

Салах будет выступать за мерсисайдский клуб под 11-м номером.

Фото: официальный сайт «Ливерпуля»
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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