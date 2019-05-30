Синиша Михайлович может возглавить «Рому»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может сменить клуб в летнее межсезонье. В услугах 50-летнего специалиста заинтересована «Рома».

Руководство римского клуба всерьез рассматривает кандидатуру 50-летнего специалиста на пост главного тренера. Столичная команда считает серба одним из наиболее подходящих кандидатур для работы с клубом.

Сообщается, что на приглашении специалиста настаивает лично Джанлука Петраки. В ближайшее время он станет новым спортивным директором римлян. Напомним, Петраки и Михайлович вместе работали в «Торино».

«Болонья» под руководством Михайловича в прошедшем сезоне сумела сохранить прописку в серии А. Клуб с 44-мя очками занял 10-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио