Синиша Михайлович может возглавить «Рому»

Автор: Анатолий Акулов 0

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может сменить клуб в летнее межсезонье. В услугах 50-летнего специалиста заинтересована «Рома».

Руководство римского клуба всерьез рассматривает кандидатуру 50-летнего специалиста на пост главного тренера. Столичная команда считает серба одним из наиболее подходящих кандидатур для работы с клубом.

Сообщается, что на приглашении специалиста настаивает лично Джанлука Петраки. В ближайшее время он станет новым спортивным директором римлян. Напомним, Петраки и Михайлович вместе работали в «Торино».

«Болонья» под руководством Михайловича в прошедшем сезоне сумела сохранить прописку в серии А. Клуб с 44-мя очками занял 10-е место.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Бавария» намерена приобрести Николо Дзаньоло

Эдин Джеко

«Интер» может купить Эдина Джеко

Клаудио Раньери уйдет с поста главного тренера «Ромы»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 