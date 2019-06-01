Криштиану Роналду может перейти в «ПСЖ»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «ПСЖ». Парижане готовы предложить 140 миллионов евро за 34-летнего португальца.

Заработная плата Роналду может составить 50 миллионов евро за сезон — в таком случае он станет самым высокооплачиваемым игроком в мире. Парижане считают, что португалец обладает сильным характером, который позволит ему выиграть шестой «Золотой мяч» в случае выступления за этот клуб.

В минувшем сезоне Роналду провел 43 матча за «Ювентус», забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Gol

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