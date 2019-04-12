Болельщики «Челси» скандировали «Салах – террорист»

Болельщики «Челси» оскорбляли нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха перед матчем своей команды со «Славией» (1:0) в Лиге Европы. Троих из них не пустили на матч.

В интернете всплыло видео, как шесть фанатов «Лондонцев» скандируют «Салах – террорист» в одном из баров Праги. «Челси» смог распознать личности трех человек и не дал им посетить матч со «Славией», не пропустив на трибуну.

«Челси» находит все формы дискриминационного поведения отвратительными. Когда у нас будет четкое свидетельство, что это держатели абонементов клуба, мы примем все самые строгие меры против них. Такие персоналии – позор для большинства болельщиков «Челси», которые не потерпят их в клубе», – говорится в официальном заявлении «Челси».

«Видео, которое распространяется в соцсетях, демонстрирует мерзкие дискриминационные кричалки, направленные на одного из наших игроков. В этом сезоне по всему миру происходят дискриминационные вещи, атаки ненависти в соцсетях. За такое поведение нужно нести ответ», – говорится в заявлении «Мерсисайдцев».

Это уже не первый прецедент проявления расизма в отношении Салаха, он уже становился жертвой расистских высказываний фанатов «Вест Хэм».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC