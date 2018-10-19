Александр Кокорин: «Эта ошибка стала для меня уроком на всю жизнь»

Александр Кокорин выступил с речью на сегодняшнем заседании Мосгорсуда. Футболист попросил о замене нынешнего наказания на более мягкое.

«Тверской районный суд избрал для меня слишком суровую меру пресечения. Я уже неоднократно принес потерпевшим искренние извинения, в том числе, повторил их лично во время очных ставок.

Я полностью признаю вину и раскаиваюсь. Эта ошибка стала для меня уроком на всю жизнь. У меня не было стремления нарушать общественный порядок. У меня был конфликт именно с этими людьми. Я не опасный преступник, чтобы сидеть за решеткой. У меня нет намерения скрываться. На данный момент хочу загладить вину.

Мне неприятна вся грязь, которая происходит по телевизору и в интернете. Я прошу отпустить меня из изолятора к моей семье, жене и родителям», – заявил футболист.

Суд отклонил апелляцию Кокорина, поэтому спортсмен останется под стражей до 8 декабря. Не изменилась мера пресечения и в отношении его брата Кирилла вместе с игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым — они также останутся в СИЗО.

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Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»