Диего Марадона может уйти из «Дорадос» из-за судьи

Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона заявил, что может уйти из мексиканского клуба. Во всем виновато судейство.

58-летний аргентинец был крайне недоволен тем, что арбитр не назначил пенальти в пользу его команды в конце матча с «Венадос» (1:1).

«Мне это не нравится. Я не полицейский, но здесь что-то странное. Я собираюсь поговорить с президентом. Может быть, я уйду из «Дорадос», – заявил Марадона.

«Дорадос» занимают третье место в таблице второй мексиканской лиги. Команда борется за выход высший дивизион.

Фото: Global Look Press

Источник: Infobae