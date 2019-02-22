«Челси» обжалует решение ФИФА о запрете на трансферы

Автор: Поршнев Тимофей 0

Эден Азар Челси

«Челси» выступил с заявлением относительно бана на два трансферных окна. Клуб его получил от ФИФА в качестве наказания за нарушения при трансферах и регистрации несовершеннолетних игроков.

«Футбольный клуб «Челси» категорически опровергает выводы дисциплинарного комитета ФИФА и поэтому обжалует данное решение.

Клуб хотел бы подчеркнуть, что он уважает значимую работу, проводимую ФИФА для защиты несовершеннолетних, и сотрудничал с ФИФА на протяжении всего расследования.

Клуб разочарован, что ФИФА не принял материалы «Челси» в отношении 29 футболистов из 92. Клуб поступал в соответствии с актуальными правилами и в ближайшее время подаст апелляцию», – говорится в заявлении.

«Челси» имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА, а в случае отклонения апелляции – в Спортивном арбитражном суде.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Челси»

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