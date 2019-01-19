УЕФА представил мяч плей-офф Лиги чемпионов

УЕФА представил официальный мяч Лиги чемпионов. Именно он будет использован в матчах плей-офф в сезоне-2018/19.
Плей-офф Лиги чемпионов начнется с игр 1/8 финала, которые состоятся в феврале и марте.
Here it is! 😍
⚽️ @adidasfootball's official #UCL match ball for the knockout stages! #DareToCreate pic.twitter.com/le2eNnJL2q
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 19, 2019
Выход в 1/4 финала будет разыгран между следующими парами:
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «ПСЖ» (Франция),
«Тоттенхэм» (Англия) – «Боруссия» Д (Германия),
«Ливерпуль» (Англия) – «Бавария» (Германия),
«Аякс» (Нидерланды) – «Реал» (Испания),
«Шальке» (Германия) – «Манчестер Сити» (Англия),
«Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания),
«Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия),
«Рома» (Италия) – «Порту» (Португалия)
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано»
Фото: Global Look Press
Источник: «твиттере» Лиги чемпионов