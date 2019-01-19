УЕФА представил мяч плей-офф Лиги чемпионов

УЕФА представил официальный мяч Лиги чемпионов. Именно он будет использован в матчах плей-офф в сезоне-2018/19.

Плей-офф Лиги чемпионов начнется с игр 1/8 финала, которые состоятся в феврале и марте.

Выход в 1/4 финала будет разыгран между следующими парами:

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «ПСЖ» (Франция),

«Тоттенхэм» (Англия) – «Боруссия» Д (Германия),

«Ливерпуль» (Англия) – «Бавария» (Германия),

«Аякс» (Нидерланды) – «Реал» (Испания),

«Шальке» (Германия) – «Манчестер Сити» (Англия),

«Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания),

«Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия),

«Рома» (Италия) – «Порту» (Португалия)

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано»

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттере» Лиги чемпионов