УЕФА представил мяч плей-офф Лиги чемпионов

Автор: Дарья Григорьева 0

Лига Чемпионов

УЕФА представил официальный мяч Лиги чемпионов. Именно он будет использован в матчах плей-офф в сезоне-2018/19.

Плей-офф Лиги чемпионов начнется с игр 1/8 финала, которые состоятся в феврале и марте.

Выход в 1/4 финала будет разыгран между следующими парами:

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «ПСЖ» (Франция),
«Тоттенхэм» (Англия) – «Боруссия» Д (Германия),
«Ливерпуль» (Англия) – «Бавария» (Германия),
«Аякс» (Нидерланды) – «Реал» (Испания),
«Шальке» (Германия) – «Манчестер Сити» (Англия),
«Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания),
«Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия),
«Рома» (Италия) – «Порту» (Португалия)

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано»

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттере» Лиги чемпионов

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