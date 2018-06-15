Игроки сборной Саудовской Аравии будут наказаны за поражение от России

В матче открытия ЧМ-2018 сборная Саудовская Аравии была разгромлена сборной России. Теперь игроки понесут наказание за поражение.

Глава федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат заявил, что игроки сборной будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за крупное поражение в матче чемпионата мира-2018 против России (0:5). Руководство не ждало от своих игроков поражения с крупным счетом, поэтому они будут наказаны.

— Результат совсем не удовлетворительный, он не отражает программу подготовки вообще, — сказал Иззат. — Несколько игроков, в частности, вратарь Абдуллах Аль-Муайуф, защитник Омар Хавсави и нападающий Мохаммед Аль-Сахлави будут наказаны за плохой уровень игры в матче с Россией.

Напомним, следующий матч сборная Саудовской Аравии играет со сборной Уругвая 20 июня на «Ростов Арене».

Фото: Global Look Press

Источник: youm7.com