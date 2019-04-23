Клаудио Маркизио: «Кокорин — один из главных талантов России. Мне кажется, что он уже понес наказание»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о ситуации с форвардом клуба Александром Кокориным. Итальянец считает, что Александр уже понес наказание.

– Если говорить о Кокорине, то причиной там стал скорее алкоголь, а не кофе (Клаудио Маркизио – любитель кофе – прим. Еженедельник «Футбол»).

Этот напиток, в отличие от алкоголя, не меняет сознание и восприятие, не превращает тебя в другого человека. Алкоголь – более опасная штука.

– Могло ли подобное случиться в Италии? Известны ли вам такие случаи из мира спорта?

– Честно говоря, я не могу вспомнить ничего подобного в спортивном мире в Италии.

Любой спортсмен должен быть хорошим примером не только для спортсменов, но и для всего подрастающего поколения, для детей. И для всех людей, которые знают и почитают его как спортсмена.

Поэтому то, что случилось, – плохо. И именно то, что Кокорин – известный спортсмен, и навлекло на него эту беду. Поэтому он должен сильно поменяться.

– Ждете ли вы возвращения своего коллеги по команде?

– Конечно, его все ждут. И я, и мои партнеры по команде. Но справедливо будет отметить, что я все-таки не так хорошо его знал.

Я пришел в начале сентября. А эта плохая история случилась в начале октября. Мы всего месяц провели в одной команде.

Как футболиста я его узнал. Это, безусловно, один из главных талантов России. Но как человека я его узнал не очень хорошо.

Мне кажется, что он совершил ошибку и должен понести соответствующее наказание. И мне кажется, что уже понес.

Мы все это обсуждали и с партнерами по команде, и с тренерским штабом, очень ждем его, – сказал Маркизио.