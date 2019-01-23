Тим Ховард объявил о завершении карьеры в 2019 году

Автор: Андрей Синельщиков 0

Голкипер «Колорадо Рэпидз» и сборной США Тим Ховард объявил о завершении карьеры после окончания сезона МЛС в 2019 году. Американский вратарь известен по выступлениям за английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

«Я с нетерпением жду начала сезона МЛС, он будет для меня последним. Для сантиментов еще будет много времени. Сейчас я буду наслаждаться каждой минутой игры, прилагать максимум усилий и помогать команде добиться победы», – объявил вратарь.

Ховард выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2006 год, после чего перешел в «Эвертон». За ливерпульскую команду американский голкипер выступал на протяжении 10 лет.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Тима Ховарда

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