Тим Ховард объявил о завершении карьеры в 2019 году

Голкипер «Колорадо Рэпидз» и сборной США Тим Ховард объявил о завершении карьеры после окончания сезона МЛС в 2019 году. Американский вратарь известен по выступлениям за английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

«Я с нетерпением жду начала сезона МЛС, он будет для меня последним. Для сантиментов еще будет много времени. Сейчас я буду наслаждаться каждой минутой игры, прилагать максимум усилий и помогать команде добиться победы», – объявил вратарь.

I’m greatly looking forward to kicking off the 2019 MLS season, as it will be my LAST. There will be plenty of time for sentiment later. For now, I am going to enjoy every minute. And as I’ve always done, compete hard and help lead the Rapids with the sole purpose of winning. pic.twitter.com/QWuCcy7gW2

— Tim Howard (@TimHowardGK) January 22, 2019