Джошуа Киммих: «Бавария» сделала больше ошибок, чем «Дортмунд»

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих дал комментарий после матча за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией». Мюнхенский клуб проиграл встречу со счетом 0:2.
В матче голами отметились испанец Пако Алькасер и полузащитник Джейдон Санчо.
«Боруссия» заслуженно победила, хотя и не была лучше. В первом тайме друг другу противостояли две очень слабые команды.
Во втором мы вышли и сразу пропустили. Дортмунд допустил достаточно ошибок, но проблема в том, что мы допустили еще больше, а Дортмунд этими ошибками воспользовался.
Это была игра не очень высокого уровня, поскольку обе команды допустили много ошибок», – сказал Киммих.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Баварии»