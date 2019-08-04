Джошуа Киммих: «Бавария» сделала больше ошибок, чем «Дортмунд»

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих дал комментарий после матча за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией». Мюнхенский клуб проиграл встречу со счетом 0:2.

В матче голами отметились испанец Пако Алькасер и полузащитник Джейдон Санчо.

«Боруссия» заслуженно победила, хотя и не была лучше. В первом тайме друг другу противостояли две очень слабые команды.

Во втором мы вышли и сразу пропустили. Дортмунд допустил достаточно ошибок, но проблема в том, что мы допустили еще больше, а Дортмунд этими ошибками воспользовался.

Это была игра не очень высокого уровня, поскольку обе команды допустили много ошибок», – сказал Киммих.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»