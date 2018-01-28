Луис Энрике – фаворит на пост тренера «Челси»

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике – основной претендент на назначение в «Челси». Клуб по окончании сезона намерен расстаться с Антонио Конте и ищет ему замену.

Лондонцы предпочли бы, чтобы команду возглавил именно Энрике, поскольку другие кандидаты – Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Диего Симеоне («Атлетико») – связаны со своими клубами двухлетними контрактами.

Напомним, что последним клубом Энрике была «Барселона», где специалист выиграл Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании, трижды Кубок Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail