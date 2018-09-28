Родриго Бекао: «Фернандес звал в сборную России»

Автор: Михаил Серебряков 0

Родриго Бекао

Защитник ЦСКА Родриго Бекао оценил вероятность выступления за сборную России. Футболист пока что не был заигран за сборную Бразилии.

«У меня нет предпочтений, за какую сборную играть. Конечно, в первую очередь хочется защищать цвета родной страны. Марио Фернандес, кстати, постоянно шутит насчет получения российского паспорта. Говорит: «Получай российский паспорт, и будем вместе играть за сборную». Но мне до этого еще очень далеко», – сказал Бекао.

Бразилец перешел в ЦСКА этим летом. Игрок будет выступать за московский клуб на правах арены до конца этого сезона. «Армейцы» также имеют право выкупить этот трансфер.

Напомним, что Марио Фернандес выступает за сборную России с 2017 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-экспресс

 

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