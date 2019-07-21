«Вальядолид» может арендовать Андрея Лунина у «Реала»

Автор: Анатолий Акулов 0

Андрей Лунин

Украинский вратарь может покинуть «Реал» этим летом. «Вальядолид» хочет арендовать молодого голкипера.

Руководство мадридского клуба рассчитывает на 20-летнего вратаря. Однако, может отправить украинского голкипера в аренду для получения игровой практики.

Основным претендентом на футболиста является «Вальядолид». Изначально испанский клуб хотел подписать опытного вратаря. Но из-за отношений президента клуба Роналдо с Флорентино Пересом может остановиться на варианте с Луниным.

Напомним, основным вратарем «Вальядолида» считается 30-летний испанец Жорди Масип. В прошедшем сезоне он сыграл 35 матчей и пропустил 45 голов.

Прошлый розыгрыш Примеры Лунин провел в аренде в «Леганесе». В 5 проведенных встречах украинец пропустил 5 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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