«Байер» уволил Хайко Херрлиха и назначил Питера Боша на пост главного тренера

«Байер» объявил об отставке Хайко Херрлиха с поста главного тренера, а также его помощника. Теперь тренером стал Питер Бош.

Хайко Херрлих покинул пост главного тренера «Байера». Команду возглавил Питер Бош. Контракт 55-летним специалистом подписан до июня 2020 года.

Последним местом работы Боша была дортмундская «Боруссия», где он проработал с лета до зимы 2017 года, пока не был отправлен в отставку.

Голландец также работал в «Аяксе», с которым в сезоне-2016/17 дошел до финала Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Байера»