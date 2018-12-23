«Байер» уволил Хайко Херрлиха и назначил Питера Боша на пост главного тренера

«Байер» объявил об отставке Хайко Херрлиха с поста главного тренера, а также его помощника. Теперь тренером стал Питер Бош.
Хайко Херрлих покинул пост главного тренера «Байера». Команду возглавил Питер Бош. Контракт 55-летним специалистом подписан до июня 2020 года.
Последним местом работы Боша была дортмундская «Боруссия», где он проработал с лета до зимы 2017 года, пока не был отправлен в отставку.
Голландец также работал в «Аяксе», с которым в сезоне-2016/17 дошел до финала Лиги Европы.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Байера»