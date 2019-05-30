Рамос остается в «Реале»

Решилась ситуация с Рамосом в «Реале». По информации испанских СМИ, капитан решил остаеться в команда.

33-летний защитник сообщил о своем решении не покидать Мадрид президенту клуба Флорентино Пересу. Футболист передумал перебираться в Китай и готов завершить карьеру в «Реале».

Ранее стало известно, что Рамос хотел уйти из «Реала» в это межсезонье, однако руководство клуба отказалось отпускать его бесплатно и хотело заработать на его продаже 100 миллионов евро.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: El Chiringuito TV