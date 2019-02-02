Японские игроки прибрались после финального матча Кубка Азии

Автор: Дарья Григорьева 0

Сборная Японии первого февраля проиграла в финальной встрече Кубка Азии команде из Катара (1:3). После матча японские футболисты прибрались в раздевалке. 

Игроки по-традиции навели после себя порядок. Кроме того они оставили послание на доске. «Спасибо» — написали футболисты из Японии на трех разных языках: на английском, арабском и японском.

Напомним, что победителем турнира стала сборная Катара. Также, аналогичным образом, команда Японии поступила во время чемпионата мира в России. Футболисты убрались в раздевалке и оставили письмо с благодарностью на русском языке.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Twitter Кубка Азии

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Кадзуеси Миура

Самый возрастной футболист мира снова продлил контракт

Бранислав Иванович

Бранислав Иванович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Хуан Антонио Пицци покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 