Японские игроки прибрались после финального матча Кубка Азии

Сборная Японии первого февраля проиграла в финальной встрече Кубка Азии команде из Катара (1:3). После матча японские футболисты прибрались в раздевалке.

Игроки по-традиции навели после себя порядок. Кроме того они оставили послание на доске. «Спасибо» — написали футболисты из Японии на трех разных языках: на английском, арабском и японском.

Japan leave the #AsianCup2019 dressing room spotless with thank you message in English, Arabic and Japanese! 👏 pic.twitter.com/RfiVyoMumd

— #AsianCup2019 (@afcasiancup) February 2, 2019