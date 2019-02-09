«Барселона» может продать Филиппе Коутиньо

Автор: Дарья Григорьева 0

Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть команду. Уход хавбека возможно произойдет летом.

Сообщается, «сине-гранатовые» будут готовы рассмотреть предложения о трансфере футболиста, если его игра не улучшится. Утверждается, что пока каталонцы не намерены выставлять бразильца на продажу, но в случае его ухода клуб хотел бы получить большую часть выплаченных «Ливерпулю» денег.

Напомним, Коутиньо перешел в «Барселону» в 2018 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 20 матчей, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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