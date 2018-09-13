С Дениса Черышева сняли все подозрения в использовании допинга

Испанское антидопинговое агентство сняло все подозрения с полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в употреблении допинга. Сам футболист опубликовал письмо, подписанное начальником отдела профилактики и допинг-контроля испанского антидопингового агентства.
В нем говорится, что в ходе проведенного расследования нарушения антидопинговых правил футболистом в период его выступления за «Вильярреал» выявлено не было.
Отец футболиста Дмитрий Черышев в 2017 году в одном из интервью заявил, что в «Вильярреале» его сыну врачи якобы «кололи гормон роста» для быстрого восстановления. Хавбек сборной России опроверг эту информацию, заявив, что слова Черышева-старшего были неверно поняты.
На ЧМ-2018 Черышев забил 4 мяча, поделив второе-шестое места в списке бомбардиров с Ромелу Лукаку, Антуаном Гризманном, Килианом Мбаппе и Криштиану Роналду.
Этим летом российский футболист перешел из «Вильярреала» в «Валенсию».
— Denis Cheryshev (@Cheryshev) September 13, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Дениса Черышева