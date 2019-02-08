«Нант» снизил цены на билеты на ближайший матч в связи со смертью Эмилиано Салы

Автор: Поршнев Тимофей 0

«Нант» принял решение продавать билеты всех категорий на домашний матч 24-го тура лиги 1 с «Нимом» по единой цене. Это связано со смертью бывшего нападающего команды Эмилиано Салы.

Отмечается, что французский клуб надеется привлечь на стадион как можно больше болельщиков, чтобы почтить память погибшего игрока. Стоимость билетов во все сектора составит 9 евро, что символизирует номер, под которым выступал аргентинец за «Нант». Матч между «Нантом» и «Нимом» пройдет 10 февраля и начнется в 17:00 (мск).

Напомним, что 21 января Сала попрощался с бывшими партнерами по французскому клубу и вылетел на частном самолете в Уэльс, где должен был присоединиться к «Кардиффу», однако воздушное судно, на котором он совершал перелет, пропало с радаров.

Спустя три дня полиция Гернси прекратила поиски в связи с невысокими шансами найти людей живыми. Дальнейшими поисками занималась семья футболиста в частном порядке. Тело Салы было обнаружено в разбитом самолете на дне Ла-Манша.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Нанта»

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