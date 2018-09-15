Массимо Карррера: «До последнего старались убедить Терри перейти в «Спартак»»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал несостоявшийся переход экс-защитника «Челси» Джона Терри. По его мнению, это не ударит по имиджу московского клуба.

«Не понимаю, что именно значит «удар по имиджу». В футболе подобное случается. Мы до последнего дня старались убедить Терри перейти в «Спартак», я лично общался с ним. И он объяснил мне причины своего решения.

Я уважаю его выбор и могу сказать, что у каждого в жизни есть какие-то приоритеты. В данный момент для него этим стала семья. Перед ним стоял сложный выбор, потому что он хотел приехать сюда. Но в итоге сделал выбор в пользу семьи.

Думаю, все должны уважать выбор не только игрока, но и человека. Тут не все связано с деньгами. У него есть свои интересы в жизни. И если я с ним встречусь, то пожму ему руку.

Только ли семейные причины стали препятствием? Так как его семья не хотела переезжать, он принял такое решение», – сказал Каррера.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru