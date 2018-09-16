Эден Азар назвал Оливье Жиру лучшим силовым форвардом в мире

Полузащитник «Челси» Эден Азар после победы над «Кардиффом» в матче 5-го тура АПЛ похвалил Оливье Жиру. Заявив, что он лучший нападающий в мире.

«Оливье – это центральный нападающий, возможно, лучший в мире, я так считаю. Когда он получает мяч, он способен удерживать его, и благодаря этому мы можем прорываться в штрафную, так что нам нравится играть с ним.

Когда играет Альваро, это совсем иной стиль, он отличается от стиля Жиру, но у них обоих несомненно есть класс и талант, и я рад, что у нас такие нападающие», — сказал Азар.

Отметим, что в матче с «Кардиффом» (4:1) Азар и Жиру впервые в этом сезоне вышли на поле в стартовом составе.

После этой игры «Челси» набрал 15 очков и вышел в лидеры АПЛ, опережая идущий вторым «Ливерпуль» по разнице мячей. В следующем туре «Челси» на выезде встретится с «Вест Хэмом».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»