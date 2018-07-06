ЧМ-2018. 1/4 финала. Франция разобралась с Уругваем

Уругвай и Франция первыми сыграли в 1/4 финала ЧМ-2018. Франция одержала уверенную победу и первой вышла в 1/2 финала.

ЧМ-2018. 1/4 финала

УРУГВАЙ — ФРАНЦИЯ — 0:2 (0:1)

Нижний Новгород. 6 июня.

Стадион «Нижний Новгород». 43319 зрителей.

Судья: Нестор Питана (Аргентина).

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Бентанкур (Родригес, 59), Нандес (Урретавискайя, 73), Суарес, Стуани (Гомес, 59), Торрейра, Весино, Ласкальт, Касерес.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Погба, Гризманн (Фекир, 90), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 88), Толиссо (Н’Зонзи, 80), Канте, Эрнандес.

Голы: 0:1 — Варан (40), 0:2 — Гризманн (61).

Предупреждения: Эрнандес (33), Бентанкур (38), Родригес (69), Мбаппе (69).

11 (4) удары (в створ) 11 (2)

16 фолы 15

4 угловые 3

0 офсайды 0

43 % владения мячом 57

Последний раз Франция и Уругвай играли 5 лет назад. Только на молодежном чемпионате мира в Турции. Тогда по серии пенальти победили французы. Интересно, что на том матче находились 10 игроков из текущих заявок обеих команд, включая Хименеса, Погба и Юмтити. Уругвай вышел на эту игру с потерей. Эдинсон Кавани не смог принять участие в этой встрече из-за травмы. Счет в матче открл Рафаэль Варан ближе к концу второго тайма. Защитник классно открылся на подачу Гризманна со штрафного и направил мяч в дальний угол ворот Муслеры. Это был первый гол Варана за сборную в официальных матчах. Не справился Муслера и с дальним ударом Антуана Гризманна, не удержав мяч в руках, что привело ко второму голу. Франция после поражения Аргентине на чемпионате мира 1978 года ни разу не проигрывала южноамериканским командам на мундиалях. ЧМ-2018 не стал исключением. Франция уверенно обыграла Уругвай и вышла в 1/2 финала.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»