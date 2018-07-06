ЧМ-2018. 1/4 финала. Франция разобралась с Уругваем

Автор: Тимофей Поршнев 0

Mbappe

Уругвай и Франция первыми сыграли в 1/4 финала ЧМ-2018. Франция одержала уверенную победу и первой вышла в 1/2 финала.

ЧМ-2018. 1/4 финала
УРУГВАЙ — ФРАНЦИЯ — 0:2 (0:1)
Нижний Новгород. 6 июня. 
Стадион «Нижний Новгород». 43319 зрителей.
Судья: Нестор Питана (Аргентина).
Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Бентанкур (Родригес, 59), Нандес (Урретавискайя, 73), Суарес, Стуани (Гомес, 59), Торрейра, Весино, Ласкальт, Касерес.
Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Погба, Гризманн (Фекир, 90), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 88), Толиссо (Н’Зонзи, 80), Канте, Эрнандес.
Голы: 0:1 — Варан (40), 0:2 — Гризманн (61).
Предупреждения: Эрнандес (33), Бентанкур (38), Родригес (69), Мбаппе (69).

11 (4) удары (в створ) 11 (2)
16 фолы 15
4 угловые 3
0 офсайды 0
43 % владения мячом 57

Последний раз Франция и Уругвай играли 5 лет назад. Только на молодежном чемпионате мира в Турции. Тогда по серии пенальти победили французы. Интересно, что на том матче находились 10 игроков из текущих заявок обеих команд, включая Хименеса, Погба и Юмтити. Уругвай вышел на эту игру с потерей. Эдинсон Кавани не смог принять участие в этой встрече из-за травмы. Счет в матче открл Рафаэль Варан ближе к концу второго тайма. Защитник классно открылся на подачу Гризманна со штрафного и направил мяч в дальний угол ворот Муслеры. Это был первый гол Варана за сборную в официальных матчах. Не справился Муслера и с дальним ударом Антуана Гризманна, не удержав мяч в руках, что привело ко второму голу. Франция после поражения Аргентине на чемпионате мира 1978 года ни разу не проигрывала южноамериканским командам на мундиалях. ЧМ-2018 не стал исключением. Франция уверенно обыграла Уругвай и вышла в 1/2 финала. 

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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