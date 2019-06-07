Риккардо Монтоливо попрощался с фанатами «Милана»

Хавбек «Милана» объявил о своем уходе из клуба. 34-летний полузащитник покидает команду в качестве свободного агента.

Итальянский футболист Риккардо Монтоливо опубликовал обращение к болельщиками «Милана». Напомним, игрок провел в клубе семь сезонов, четыре из которых с капитанской повязкой.

Отметим, весь прошлый сезон он пропустил по решение тренерского штаба. 34-летний футболист выступал за «Милан» с 2012 года.

«Семь сезонов в этой великолепной футболке… Четыре сезона с капитанской повязкой. Когда у меня забрали повязку, я не сказал ни слова… Когда меня выдворили из состава, я не сказал ни слова… Мне не дали возможности попрощаться с болельщиками на стадионе, и я не сказал ни слова. Всё это время я словно копил силы, чтобы сейчас закричать всем болельщикам: «Спасибо!». От всего сердца. Обиды забываются, а любовь к «Милану» остаётся навсегда. Forza Milan», — написал Риккардо в своём «инстаграме».

Отметим, весь прошлый сезон он пропустил по решение тренерского штаба. 34-летний футболист выступал за «Милан» с 2012 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Championat.com