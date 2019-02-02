Массимо Моратти: «Интеру» не стоит увольнять Лучано Спаллетти в ходе сезона»

Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти выразил мнение, что клубу не стоит отправлять в отставку главного тренера Лучано Спаллетти. «Интер» в последних трех матчах Серии А одержал одну победу, а также успел вылететь из Кубка Италии.

«Интер» не впервые столкнулся со спадом в январе. У команды упала концентрация. Причину нелегко найти, но, думаю, в клубе с этим справятся.

Сейчас непросто найти хороших свободных специалистов, так что зачем увольнять Спаллетти сейчас? Не знаю, где бы они сейчас нашли тактика, одновременно талантливого и с ДНК «Интера», — заявил экс-президент клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia