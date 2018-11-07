Жена Павла Мамаева: «Мой муж не придурок, который бросается на людей»

Автор: Дарья Григорьева 0

Алана Мамаева

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала состояние супруга. Кроме того, девушка высказалась о сложностях в общении со своими детьми.

«Дети задают много вопросов про Пашу. Скрывать, что он в тюрьме, не получается, они все знают. В саду обсуждают, в журналах читают. Приходится объяснять, что это неспортивное поведение и дяди ошиблись. Алекс спрашивает: «Ты уйдешь? Папа же ушел». Пытаюсь все объяснить, но тяжело. Их выставляют преступниками – это выглядит комично. Им осталось прикрепить только терроризм.

Я была у Паши на свидании и узнала, как все было. Мне стало спокойнее. Мой муж не придурок, который бросается на людей. Там действительно была провокация» — заявила Алана Мамаева в прямом эфире Инстаграма.

Напомним, что Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев пробудут в «Бутырке» до 8 декабря. Они были признаны виновными в совершении избиения главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

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Фото: Global Look Press
Источник: «Советский спорт»

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