Юрген Клопп: «Если мы своей работой не можем развлечь людей, то зачем вообще играть»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением относительно роли футбола. Немецкий специалист заявил, что люди из этого вида спорта должны развлекать людей.

«Мое мнение, что футбол — это развлечение людей. По сути, мы ничего не производим и не спасаем жизни. Единственное, в чем мы действительно хороши — это игра. Если мы своей работой не можем развлечь людей, то зачем вообще играть», — подытожил Клопп.

Напомним, 51-летний немец работает в «Ливерпуле» с 2015 года и доходил с командой до финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы и кубка английской лиги. В текущем сезоне АПЛ «красные» идут на втором месте в таблице, набрав 19 очков после 7 туров и отставая от «Манчестер Сити» только по дополнительным показателям.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo