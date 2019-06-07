«Атлетико» заинтересован в трансфере Маркоса Алонсо

Автор: Тимофей Поршнев 0

«Атлетико Мадрид» заинтересован в трансфере защитника «Челси» Маркоса Алонсо. Он должен заменить ушедших игроков команды.

Сообщается, что после ухода Лукаса Эрнандеса, Хуанфрана и Филипе Луиса позиция флангового защитника стала приоритетной для главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

Действующий контракт 28-летнего Алонсо с «Челси» рассчитан до 2023 года, а зарплата испанца составляет 150 тысяч фунтов в неделю.

Ранее Алонсо подтвердил, что ему приятны новости об интересе со стороны испанских клубов. В завершившемся сезоне защитник провел в чемпионате Англии 31 матч и забил два гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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