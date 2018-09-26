Дмитрий Рыболовлев готов продать «Монако», чтобы купить клуб из АПЛ

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, являющийся также владельцем «Монако», по-прежнему может продать клуб. Бизнесмен готов расстаться с «монегасками», однако это не связано с результатами команды и эффективностью денежных вливаний в нее.

Рыболовлев хочет приобрести клуб из английской Премьер-лиги.

Заинтересованность в клубе проявили уже два инвестора – из США и Объединенных Арабских Эмиратов – и официальные предложения от них могут поступить уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Рыболовлев готов продать «Монако» и купить «Милан», однако «монегаски» позже опровергли эту информацию.

Летом в клуб перешел соотечественник бизнесмена полузащитник Александр Головин.

Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Le10sport.com