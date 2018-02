«Бавария» повторила клубный рекорд, одержав 14 побед подряд

«Бавария» повторила свой клубный рекорд, который был установлен в 1980 году. Команда одержала 14-ю победу во всех турнирах подряд.

Команда тренера Юппа Хайнкеса разгромила «Бешикташ» (5:0) в Лиге чемпионов. Если учитывать игры во всех турнирах, «Бавария» одержала 14-ю победу подряд.

14 — @FCBayernEN have won their 14th consecutive match in all competitions, equaling their longest winning streak of all-time (from 1980). Unstoppable. #FCBBES @FCBayernUS pic.twitter.com/42Ga9tys4C

— OptaFranz (@OptaFranz) February 20, 2018