Директор РПЛ по безопасности: «Избитый болельщик «Спартака» начал задираться. Его побили. Писать заявление отказался»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин высказался об избиении болельщика «Спартака» на матче с ЦСКА. Армейцам тогда удалось одержать победу (2:0).

Фанат пострадал из-за шарфа с критикой капитана команды Дениса Глушакова. Стюарды не сразу вызвали ему помощь.

«С этим инцидентом разбирался «Спартак». С помощью видео воспроизведено все, что происходило. В перерыве человек с шарфом начал задираться. Произошел конфликт. Его побили.

Его доставили в подтрибунное помещение. От госпитализации отказался. Писать заявление тоже отказался. Если появится обращение к органам внутренних дел, то виновных можно найти.

«Спартак» после каждого матча ищет нарушителей. Со всеми установленными людьми проводится работа. Комиссия «Спартака» определяет меру ответственности. Может аннулировать их абонемент с возвратом стоимости. Тот болельщик с шарфом посетил уже с тех пор матч «Спартака-2» – фанат жив-здоров.

Поздно ли пришли стюарды и врачи? Подтвердить не могу. «Спартак» говорит, что все было достаточно оперативно. А какое-то время всегда нужно, чтобы пришли доктора или сотрудники органов.

Как должны реагировать стюарды в таких ситуациях? Они должны принять меры. Они не могут участвовать в драке, но могут постараться прекратить драку и вызвать полицейских», – сказал Мейтин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»