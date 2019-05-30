Агент Криштиану Роналду займется переходом Артема Дзюбы в АПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в это межсезонье может перейти в один из клубов АПЛ. В этом ему поможет агент Криштиану Роналду.

Трансферными делами 30-летнего форварда будет заниматься португальский агент Жорже Мендеш, который уже получил авторизацию для того, чтобы представлять интересы россиянина.

Мендеш не получит компенсацию, если сделка не состоится. Если Дзюба все же сменит клуб, агент получит комиссионные.

Португалец представляет интересы многих известных футболистов, в том числе нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»