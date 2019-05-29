Игорь Денисов решил завершить карьеру

Полузащитник Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру. Недавно он покинул «Локомотив».
В понедельник московский «Локомотив» объявил об уходе хавбека из команды. Отмечается, что компенсация со стороны клуба составила около 500 тысяч евро.
35-летний полузащитник за свою карьеру четыре раза становился чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок страны, дважды Суперкубок и по разу — Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Минувший сезон Денисов провел в «Локомотиве». На его счету 26 матчей, в которых он отдал одну голевую передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс«