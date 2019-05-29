Игорь Денисов решил завершить карьеру

Полузащитник Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру. Недавно он покинул «Локомотив».

В понедельник московский «Локомотив» объявил об уходе хавбека из команды. Отмечается, что компенсация со стороны клуба составила около 500 тысяч евро.

35-летний полузащитник за свою карьеру четыре раза становился чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок страны, дважды Суперкубок и по разу — Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Минувший сезон Денисов провел в «Локомотиве». На его счету 26 матчей, в которых он отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс «