Игорь Денисов решил завершить карьеру

Автор: Тимофей Поршнев 0

Игорь Денисов

Полузащитник Игорь Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру. Недавно он покинул «Локомотив».

В понедельник московский «Локомотив» объявил об уходе хавбека из команды. Отмечается, что компенсация со стороны клуба составила около 500 тысяч евро.

35-летний полузащитник за свою карьеру четыре раза становился чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок страны, дважды Суперкубок и по разу — Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Минувший сезон Денисов провел в «Локомотиве». На его счету 26 матчей, в которых он отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс«

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