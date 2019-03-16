Премьер-лига. 20-й тур. «Рубин» проиграл дома «Ростову»

Казанский «Рубин» принял «Ростов» в рамках чемпионата России. Хозяева потерпели поражение.
Премьер-лига. 20-й тур
РУБИН — РОСТОВ — 0:2 (0:0)
Казань. 16 марта.
Стадион:»Казань-Арена». 4853 зрителя.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Рубин»: Бабурин, Уремович, Гранат (Пантелеев, 90), Сорокин, Могилевец, Цаллагов, Подберезкин, Коновалов, Устинов, Полоз, Бухаров.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Логашов, Сигурдссон, Чернов, Еременко, Зайнутдинов (Зуев, 74), Гацкан, Ионов (Попов, 75), Сигурдасон (Шомуродов, 66).
Голы: 0:1 — Еременко (83), 0:2 — Еременко (89).
Предупреждения: Еременко (8), Зайнутдинов (70).
6 (3) удары (в створ) 7 (4)
6 фолы 13
3 угловые 4
2 офсайды 3
51 % владения мячом 49
После ничьи в первом круге «Ростов» решил отыграться. Но в начале ничего не получалось. У Бухарова был прекрасный момент: он ворвался в штрафную, убрал защитника, но пробил выше ворот с 11 метров. Затем уже Сигурдарсон тоже попробовал провернуть нечто подобное, но Бабурину удалось взять мяч. Игру перевернул Еременко, сделав дубль в конце матча. В первый раз игрок с фланга ворвался в штрафную и, получив шикарный пас, мощно пробил в дальний угол. Дальше была быстрая атака «Ростова», в результате которой после навеса на дальнюю штангу Еременко добил хозяев.
Фото: твиттер «Ростова»
Источник: Еженедельник «Футбол»