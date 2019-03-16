Премьер-лига. 20-й тур. «Рубин» проиграл дома «Ростову»

Казанский «Рубин» принял «Ростов» в рамках чемпионата России. Хозяева потерпели поражение.

Премьер-лига. 20-й тур

РУБИН — РОСТОВ — 0:2 (0:0)

Казань. 16 марта.

Стадион:»Казань-Арена». 4853 зрителя.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Рубин»: Бабурин, Уремович, Гранат (Пантелеев, 90), Сорокин, Могилевец, Цаллагов, Подберезкин, Коновалов, Устинов, Полоз, Бухаров.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, Логашов, Сигурдссон, Чернов, Еременко, Зайнутдинов (Зуев, 74), Гацкан, Ионов (Попов, 75), Сигурдасон (Шомуродов, 66).

Голы: 0:1 — Еременко (83), 0:2 — Еременко (89).

Предупреждения: Еременко (8), Зайнутдинов (70).

6 (3) удары (в створ) 7 (4)

6 фолы 13

3 угловые 4

2 офсайды 3

51 % владения мячом 49

После ничьи в первом круге «Ростов» решил отыграться. Но в начале ничего не получалось. У Бухарова был прекрасный момент: он ворвался в штрафную, убрал защитника, но пробил выше ворот с 11 метров. Затем уже Сигурдарсон тоже попробовал провернуть нечто подобное, но Бабурину удалось взять мяч. Игру перевернул Еременко, сделав дубль в конце матча. В первый раз игрок с фланга ворвался в штрафную и, получив шикарный пас, мощно пробил в дальний угол. Дальше была быстрая атака «Ростова», в результате которой после навеса на дальнюю штангу Еременко добил хозяев.

Фото: твиттер «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»