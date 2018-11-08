Александер Чеферин — единственный кандидат на пост президента УЕФА

Автор: Михаил Серебряков 0

Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин оказался единственным из тех, кто подал заявку на выдвижение кандидатуры на выборы главы Союза европейских футбольных ассоциаций на следующие четыре года. 7 ноября было крайним сроком для подачи заявок. 

Выборы президента УЕФА состоятся 7 февраля в Риме на очередном конгрессе.

Чеферин в 2016 году был избран седьмым президентом УЕФА. Его кандидатура набрала 42 голоса из 55 возможных, ему удалось опередить в голосовании голландца Михаэля ван Прага.

Прежний глава УЕФА Мишель Платини два года назад объявил о своем уходе с этого поста в связи с отстранением от футбола за получение незаконного платежа от Зеппа Блаттера в размере £ 1,6 млн в 2011 году.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

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