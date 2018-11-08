Александер Чеферин — единственный кандидат на пост президента УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин оказался единственным из тех, кто подал заявку на выдвижение кандидатуры на выборы главы Союза европейских футбольных ассоциаций на следующие четыре года. 7 ноября было крайним сроком для подачи заявок.

Выборы президента УЕФА состоятся 7 февраля в Риме на очередном конгрессе.

Чеферин в 2016 году был избран седьмым президентом УЕФА. Его кандидатура набрала 42 голоса из 55 возможных, ему удалось опередить в голосовании голландца Михаэля ван Прага.

Прежний глава УЕФА Мишель Платини два года назад объявил о своем уходе с этого поста в связи с отстранением от футбола за получение незаконного платежа от Зеппа Блаттера в размере £ 1,6 млн в 2011 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА